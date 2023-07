Reale Mutua Torino: Matteo Ghirlanda è gialloblù

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con Matteo Ghirlanda, giovane atleta classe 2001. Ala di 202 cm, Ghirlanda ha disputato lo scorso campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23 con la maglia della Novipiù Monferrato Basket, registrando medie di 6.5 punti e 3.3 rimbalzi in 21.3 minuti di utilizzo.

BIOGRAFIA

Ghirlanda cresce nel vivaio della Stella Azzurra Roma, dove fa tutta la trafila delle giovanili, dal Minibasket all’Under 20, vincendo lo Scudetto Under 18 e raggiungendo la semifinale nazionale con l’Under 20. L’esordio tra i senior con il club capitolino arriva nella stagione 2019/20, nel campionato di Serie B: in 22 partite giocate segna 6.9 punti e cattura 4.9 rimbalzi di media. Nello stesso anno registra le sue prime presenze in Serie A2 con la maglia di Roseto. Nel 2020/21 fa il suo esordio in Serie A2 con la Stella Azzurra prima di passare alla JB Monferrato dove trascorre le due stagioni successive. Nel 2022/23 registra il suo record realizzativo in una partita di Serie A2 mettendo a referto 17 punti contro la squadra con la quale è cresciuto, la Stella Azzurra Roma.

Dichiarazione di Matteo Ghirlanda: «Sono molto contento di essere un nuovo giocatore della Reale Mutua Basket Torino. Il mio obiettivo era di andare a giocare in una squadra di alto livello e appena Torino si è fatta avanti non ho avuto nessun dubbio ad accettare la chiamata. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e i tifosi gialloblù. Ci vediamo presto».