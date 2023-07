Novipiù Monferrato Basket: presentato il nuovo coach Fabio Di Bella

Questo pomeriggio nella Sala Consiliare del Comune di Casale Monferrato è stato presentato alla stampa ed ai tifosi il nuovo Capo Allenatore della Novipiù Monferrato Basket Fabio Di Bella.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi: «Si apre un nuovo anno sportivo per la Novipiù Monferrato Basket che ha saputo onorare il nome della nostra Città e del territorio nella pallacanestro che conta a livello nazionale. Una realtà sportiva identitaria, efficace veicolo di promozione territoriale. Il nostro bentornato a casa al nuovo head coach e un grande in bocca al lupo per una stagione che sappia emozionare».

«È stata una stagione complicata - ha proseguito il Presidente della Novipiù Monferrato Basket Simone Zerbinati facendo il punto su quello che è stata la stagione appena conclusa - ma sono convinto che abbia insegnato tanto e dobbiamo fare tesoro degli ultimi dodici mesi. Ci siamo trovati a dover disputare un playout, una circostanza totalmente inaspettata rispetto a quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione, non è stato facile ma siamo riusciti a mantenere la categoria. Questa stagione inoltre ci ha riportato l'emozione al palazzetto, quella vissuta nell'ultima sfida contro Chieti penso debba essere il punto di ripartenza per questa Società e i suoi tifosi».

Il Presidente ha quindi presentato e passato la parola al nuovo coach Fabio Di Bella, che torna a Casale Monferrato dopo l'esperienza da giocatore nella stagione 16-17: «Sono molto contento di essere qui. Ringrazio innanzitutto il Dottor Guido Repetto e tutti i Soci della Novipiù Monferrato Basket per la grande opportunità che mi hanno voluto dare. Abbiamo cominciato a lavorare da qualche giorno, insieme a quello che diventerà il mio staff tecnico. Sicuramente come assistenti ci saranno con me Michele Baudino e Stefano Cova. Ho avuto il piacere di lavorare già con loro ad Omnia Pavia Basket e nella Scuola Basket “Here You Can”. Due professionisti giovani ma che hanno maturato già tantissima esperienza in giro per l’Italia. Insieme al Direttore Sportivo Federico Vignola stiamo facendo alcune valutazioni su quella che sarà la costruzione della squadra per la prossima stagione. Sicuramente il perno intorno alla quale costruiremo il tutto sarà Niccolò Martinoni, giocatore e uomo che ho avuto il piacere di conoscere personalmente a Casale Monferrato da compagno di squadra qualche stagione fa e con il quale in questi giorni mi sto spesso confrontando. Nelle prossime settimane bisognerà avere un po’ di pazienza. Quello che posso dire è che questa squadra dovrà rispecchiare due delle mie caratteristiche principali che credo di poter trasmettere: l’entusiasmo e la determinazione».

La parola è passata poi all'AD del Club Savino Vurchio: «Dobbiamo ripartire dal momento della salvezza, dall'abbraccio in mezzo al campo tra i tifosi e la squadra. Sono molto contento che Fabio Di Bella sia qui, vorrei che tutti i nostri giocatori vadano sempre in campo con la sua energia, la sua determinazione e voglia di vincere, tutti tratti fondamentali sui quali Fabio ha fondato la sua carriera da giocatore. Oltre che alla costruzione della squadra stiamo lavorando tanto sul rapporto con i tifosi e il territorio, a tal proposito abbiamo organizzato per il 18 luglio una festa al Castello del Monferrato a cui saranno invitati tutti i nostri tifosi, sarà un bel momento di condivisione».

Assessore allo Sport Luca Novelli: «Una realtà importante dello sport cittadino che ci proietta a livello nazionale: non vediamo l'ora di tornare a riempire il PalaEnergica Pala Ferraris vivendo la genuina socialità che lo sport riesce a manifestare».

Ha chiuso il Dott. Guido Repetto, AD del Gruppo Elah Dufour Novi, Main Sponsor della Monferrato Basket: «L'entusiasmo di coach Di Bella è contagioso. Sono davvero felice che sia qui con noi. Novipiù Monferrato Basket ha ragion d'essere quando diventa vetrina per i giovani, sia che crescano all'interno del nostro settore giovanile o che provengano da fuori, il nuovo coach ha sposato questa nostra linea di pensiero e ha le caratteristiche giuste per questo tipo di lavoro. Infine sono lieto di comunicarvi che dalla prossima stagione per aumentare sempre di più l'attenzione verso i nostri giovani abbiamo deciso di creare una nuova società, Campus Monferrato, che si occuperà solamente di settore giovanile e sarà società satellite della prima squadra».