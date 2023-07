Overall Cycling Team: Luca Cavallo trionfa in Toscana

È stato un vero tour de force ma con un risultato straordinario per tutto il Team Overall Tre Colli e personalmente per Luca Cavallo. Dopo una impegnativa settimana al Giro del Veneto a tappe conclusosi sabato con un bilancio più che positivo con lo scalatore di Dronero 3^ nella tappa regina di Cortina d'Ampezzo e 5^ nell'ultima frazione per un significativo 3^ posto nella classifica generale finale.

Neanche il tempo di rifiatare e domenica, non senza alcuni imprevisti di trasferimento per problemi ai mezzi di trasporto ammiraglia e pullmino che però non hanno minato il morale, il Team era già catapultato in Toscana a Rigutino al via di una delle gare Nazionale più ambite: Il Giro della Valli Aretine, ed è qui che Luca Cavallo sull'erta finale di quattro chilometri ha compiuto il capolavoro stroncando la resistenza degli avversari e giungendo in solitaria a braccia alzate sotto il traguardo.