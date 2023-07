Bertram Derthona: Marco Ramondino al Workshop degli allenatori di BCL

Primo importante momento per la Bertram Derthona in preparazione alla stagione d’esordio in Basketball Champions League (BCL): coach Marco Ramondino ha infatti partecipato al Workshop riservato agli allenatori delle squadre già direttamente qualificate per la fase a gironi della competizione.

Presso la Patrick Baumann House of Basketball di Mies, in Svizzera, il workshop ha trattato numerosi e significativi argomenti ed è stata una importante occasione di confronto tra gli allenatori delle squadre e l’organizzazione della BCL.

Il prossimo appuntamento sarà con il workshop dei Club e il sorteggio dei gironi della prima fase che avrà luogo domani, mercoledì 5 luglio.