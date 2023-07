ValleBelbo Sport: ai Regionali obiettivo raggiunto per gli Esordienti A

Con l’ultima gara del calendario stagionale andata in archivio, è giunto il momento di tirare le somme: dopo il weekend di gare dei Campionati Regionali Esordienti A, possiamo affermare che la ValleBelbo Sport ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Dopo le gare di Torino, il responsabile tecnico Pino Palumbo, che allena il team presso il centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato con il supporto di Adele Corapi che cura la preparazione atletica, sottolinea che «tutto il gruppo si è divertito partecipando con grande entusiasmo e determinazione alle gare in programma, cementando lo spirito di squadra. Questi sono aspetti importanti per noi: l’agonismo non è solo cronometro e prestazione, ma anche sentirsi parte di un team coeso e affiatato con cui affrontare una crescita costante grazie ad un processo strutturato».

Sebbene tutto il gruppo si sia ben comportato prendendo parte anche a tutte le staffette, è il settore maschile ad aver recitato il ruolo da protagonista, in particolare grazie alle ottime prestazioni di Mattia Tammaro, Gabriele Bertoli e Alessandro Mairano, autori di ottime gare che hanno consentito loro di abbassare sensibilmente i rispettivi primati personali.