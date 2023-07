Team Dimensione Nuoto: al Meeting di Tortona buona prova di squadra

Non era un appuntamento in cui inseguire i primati personali o le migliori prestazioni dell’annata agonistica, ma il Meeting di Tortona, disputato in vasca da 50 metri all’aperto, è stato un importante passaggio per la formazione del Team Dimensione Nuoto in questa intensa stagione estiva.

Basti pensare che gran parte della squadra era al terzo weekend consecutivo di gare in una fase in cui il carico di lavoro in allenamento si fa sentire, ma nonostante ciò non sono mancati alcuni acuti individuali. Quel che più conta, però, è l’ottimo riscontro del gruppo che ha proiettato il Team Dimensione Nuoto al secondo posto della classifica per società, risultato la migliore squadra piemontese di questo evento.