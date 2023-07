La Bertram Derthona nel Gruppo H di BCL

TOFAS Bursa, Igokea e UCAM Murcia le avversarie della Bertram Derthona all’esordio assoluto in una competizione europea, la BCL. Questo ha decretato il sorteggio odierno che si è svolto a Mies, in Svizzera, alla presenza dei rappresentati dei Club che scenderanno in campo nella stagione 2023/24.

La regular season prenderà il via martedì 17 ottobre: sono sei le partite che la Bertram Derthona disputerà in questa prima fase. Le prime classificate degli otto gruppi accederanno direttamente agli ottavi di finale della competizione, mentre la seconda e la terza qualificata di ogni raggruppamento al termine della regular season si sfideranno nei ‘Play In’ in programma a gennaio. Le otto formazioni che vinceranno questa fase proseguiranno il loro percorso negli ottavi di finale.

Il calendario della regular season di BCL con date e orari delle sei gare, verrà svelato nelle prossime settimane. Tofas Bursa, Igokea e UCAM Murcia: tre sfide di grande fascino per la Bertram Derthona nel suo debutto in Europa.