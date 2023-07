Oleggio Basketball vince il premio Under 2022/2023

Con grande orgoglio e soddisfazione l’Oleggio Magic Basket comunica di aver vinto il primo premio della classifica minutaggi Under della stagione 2022/2023 di serie B Old Wold West. Come comunicato ufficialmente dalla Lega nazionale pallacanestro il minutaggio degli Squali (escluse per decisione della LNP le giornate 5, 11 e 15 di andata e 2, 4 e 8 del ritorno) è pari a 2.074, contro i 1.573 di Sangiorgese che chiude al secondo posto nel girone A. Dando uno sguardo all’intero campionato Oleggio è terza assoluta per utilizzo di Under, dietro soltanto a Vicenza e Bernareggio (rispettivamente 2.649 e 2.352).

Un grande risultato per l’intera società, un attestato che certifica la bontà del percorso e del progetto Magic Shark nato da pochissimo. I 20mila euro che saranno accreditati saranno utilizzati proprio per continuare a percorrere questa strada. La società, grazie allo staff tecnico, non solo ha impiegato per diversi minuti i suoi Under, ma è arrivata a giocarsi la conquista della B nazionale contro una corazzata come Piombino all’ultima partita di una serie al meglio delle cinque (dalla classifica sono escluse le squadre direttamente riposizionate).

«Il primo tassello del nostro progetto Magic Shark» commenta il presidente Mauro Giani.

Andrea Annese: «Un premio che conferma la volontà di cambiamento e soprattutto rappresenta le fondamenta su cui intraprendere il nuovo percorso del progetto di cui la società mi ha dato mandato. Stiamo allestendo uno staff che possa dare continuità a questo progetto e anche molte scelte sono in funzione di questo. Sono soddisfatto perché dopo settimane di duro lavoro, fatto assieme al Biga, siamo già a buon punto».

Daniele Biganzoli: «Siamo più che felici, già da qualche tempo i giovani rappresentano per noi un grande valore e questo premio è una grande gratificazione di quanto fatto e soprattutto ci dice che la strada intrapresa è quella giusta. Un premio che ci fa guardare al futuro con ancora più fiducia nella valorizzazione dei giovani atleti. Stiamo lavorando proprio in questo senso».