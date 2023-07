Si avvicina la Trecar Cup al Santo Stefano Tennis & Padel

Ci si avvicina a passo spedito alla seconda edizione della Trecar Cup, torneo internazionale categoria FIP Rise che vedrà scendere in campo uomini e donne al Santo Stefano Padel & Tennis di Sandigliano dal 17 al 23 luglio prossimi.

Sarà una seconda sfida ancora più importante della prima, per qualità dei giocatori che si stanno iscrivendo, al momento in rappresentanza di dieci Nazioni, compreso il lontano Canada e il Marocco, e per il contorno che si sta allestendo. L’allargamento delle presenze testimonia come il movimento del padel, che molti identificano ancora con la Spagna e l’Argentina, sia sempre più vasto e globale.

Il title sponsor del torneo, la Trecar dell’AD Luciano Rossetto, ha confermato la sua partnership: «Ci siamo legati al Santo Stefano nel 2020 – ricorda Rossetto – con il tennis. Nel 2021 siamo passati al padel e lo scorso anno siamo stati in prima linea con il torneo internazionale. E’ stato un successo, sia sotto il profilo tecnico che dei ritorni d’immagine. Per questo motivo abbiamo deciso di ripetere l’esperienza forti della capacità organizzativa dimostrata dallo staff della struttura e della volontà degli atleti di primo piano del movimento internazionale di essere parte della contesa».

L’organizzazione compete a Vittorio Tallia, instancabile motore della Trecar Cup: «Come già accaduto lo scorso anno la rassegna sarà anche l’occasione per incontrare e creare del B2B tra imprenditori, sportivi e addetti ai lavori. E’ entrato come partner anche il noto brand sportivo che risponde al nome di Fila, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni. Forte la volontà degli attuali dirigenti di essere sempre più attori nel mondo delle racchette, comprese ovviamente quelle da padel».

Un grande evento che verrà trasmesso via streaming sui canali della FIP e saprà interessare appassionati e neofiti. Il Santo Stefano Padel & Tennis continua a lavorare per implementare l’offerta che si è arricchita in stagione (accanto ai sei campi da padel dall’autunno scorso) di tre campi da Pikleball per una vera e propria leadership nell’ambito dei nuovi sport di racchetta.

Il mondo del padel è in continua evoluzione e fermento e lo testimonia la prospettiva dell’unificazione dei tornei in un solo circuito, così la creazione di una sola classifica internazionale, maschile e femminile. Al momento c’è ancora la presenza del World Padel Tour. I numeri della disciplina sono in costante aumento, ad ogni livello, e i risultati ottenuti nei recenti European Games di Cracovia lo confermano.

Tra le coppie azzurre che desteranno particolare interesse a Sandigliano speriamo possa essere presente quella formata dal torinese Marco Cassetta e dal lombardo Simone Cremona. I due si sono fermati alle soglie del podio nella prova maschile, mentre Cassetta ha centrato il bronzo nella gara mista a fianco di Giulia Sussarello. Nella Trecar Cup non mancheranno agli azzurri né la concorrenza interna né quella straniera, con ovviamente i tandem iberici e sudamericani in prima linea.

Mercoledì 19 luglio è prevista la cena ufficiale del torneo, con testimonial d’eccezione, ancora in fase di definizione, e altre presenze illustri, oltre a quelle dei campioni in gara: «Nel corso delle diverse giornate di gara – prosegue Tallia – andranno in scena anche dei clinic con giocatori di caratura internazionale, esperienza già fatta nel 2022 e che ha incontrato il gradimento dei partecipanti. Non mancheranno dunque le emozioni, in campo e fuori».

Aumentato anche il montepremi complessivo, è giusto ricordare la valenza assoluta del torneo biellese: «È uno degli ottanta al mondo del calendario Cupra FIP Cup – conclude Tallia - e uno degli otto di tale livello organizzati in Italia, l’unico nell’area nord-ovest. Un motivo in più per prepararlo come stiamo facendo con la massima attenzione ai dettagli. In contemporanea ce ne sarà uno in Giappone e guardando all’altissimo livello coinciderà con le qualificazioni di un torneo Premier a Madrid».

Lo spettacolo sui campi del Santo Stefano Tennis & Padel è dunque assicurato per una seconda edizione della rassegna che si annuncia ancora più scoppiettante e completa di quella inaugurale del 2022. Insomma si continua a crescere sotto ogni punto di vista. In primo piano anche la supervisione tecnica e gestionale di Ca’ Sport Tennis e Padel di Rivarolo.