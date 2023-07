BUT Formazza, ancora pochi giorni per iscriversi!

Attualmente sono oltre 600 gli iscritti alle diverse distanze della BUT Formazza, provenienti da 12 nazioni (Argentina, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Perù, Russia, Spagna, Svizzera, Ucraina e, ovviamente, Italia) e in rappresentanza di 10 regioni italiane.

Sabato 8 luglio si terrà l'edizione 2023 della BUT Formazza , la spettacolare corsa ad alta quota che si svolgerà in alta Val Formazza (VB), nell'estremo lembo nord del Piemonte, organizzata da Formazza Event . Un'occasione per fare attività sportiva all'aria aperta e visitare le bellezze di un territorio incontaminato.

Toccherà anche alcuni alpeggi in cui si produce il formaggio Bettelmatt, da cui la gara prende il nome. Si tratta di uno dei più rari formaggi italiani, prodotto esclusivamente nei 7 alpeggi estivi presenti in queste vallate e situati sopra i 2000 metri. Uno degli obiettivi della BUT Formazza è proprio quello di promuovere e valorizzare questo formaggio, facendolo conoscere al di fuori dei confini territoriali e offrendo ai partecipanti l'occasione di sfiorarne gli alpeggi in un contesto scenografico mozzafiato.

Tra gli sponsor della manifestazione l'azienda spagnola dell'healthy food Natruly, che qui porta Il cibo come anello di congiunzione tra salubrità, sport e natura: per la prima volta le centinaia di professionisti e dilettanti che animeranno i percorsi della competizione, nel “pacco gara” troveranno prodotti Natruly, 100% naturali, e a base di ingredienti di origine biologica.

Percorsi tutti da vivere al cospetto delle Alpi Lepontine

Tutti i tracciati avranno partenza e arrivo a Valdo, frazione del Comune di Formazza (VB): si correrà sui sentieri che hanno ospitato i Campionati Mondiali di Sky Ultra ISF con Bettelmatt Ultra Trail, 57 km per 3150 m D+, un vero e proprio “Grand Tour” dell’Alta Val Formazza che arriverà a sfiorare i 3.000 m nei pressi del Rifugio 3A. Bettelmatt Super Race, 40 km per 2.520 D+-, si svilupperà sulla prima parte del percorso di BUT, compreso il passaggio al 3A, mentre Bettelmatt Race, 23 km per 1.320 D+-, condivide il tratto iniziale delle altre due gare: tutti e tre i percorsi toccheranno la famosa Cascata del Toce. Per queste gare, ricordiamo, le iscrizioni si chiuderanno il 5 luglio alle ore 22.

Bettelmatt Mini Trail per la solidarietà

Rimarranno aperte solo le iscrizioni a Bettelmatt Mini Trail, sempre con partenza e arrivo a Valdo e un percorso tutto nuovo di circa 6 km con un dislivello di circa 250 m sui sentieri della bassa Val Formazza. Le iscrizioni sono on line fino al 5 luglio e sul posto il giorno della gara: il ricavato di BMT sarà devoluto a “un fiore per la Romagna” devastata dall’alluvione attraverso Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi: serviranno al progetto di ripartenza di artigiani e commercianti che hanno perso tutto con le recenti inondazioni.

Salomon Golden Trail National Series

Anche nel 2023 Bettelmatt Super Race farà parte del Circuito Salomon Golden Trail National Series, il circuito che riunisce alcuni dei più belli e spettacolari Trail in Italia.

Tante nazioni rappresentate

Saranno al via da Valdo atleti in rappresentanza di Argentina, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Perù, Russia, Spagna, Svizzera, Ucraina e, ovviamente, Italia. Attualmente sono iscritti trail runners provenienti da 10 regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Marche.