Oleggio Basketball: per Alessandro Mattea stagione numero 12

Pronta per lui la stagione numero 12. Alessandro Mattea sarà ancora uno Squalo anche per la stagione 2023/2024. L’Oleggio Magic Basket è felice di poter contare su una figura che rappresenta ormai un punto di riferimento per la società, sia che si parli di prima squadra, sia che si parli soprattutto di giovani, la parola chiave della nostra realtà biancorossa.

Ale Tea, come lo conoscono, è confermatissimo all’interno dello staff della serie B interregionale in qualità di secondo assistente allenatore al fianco di Paolo Gandini e Riccardo Nalon ed è pronto per lui anche un nuovo incarico: dirigente responsabile del settore giovanile e del settore minibasket. La società ha scelto proprio il coach biancorosso per i suoi tanti anni oleggesi e la sua profonda conoscenza della società, Mattea potrà così diventare un riferimento anche a livello dirigenziale.