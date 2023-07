Reale Mutua Torino: Capitan De Vico rinnova fino al 2025

La Reale Mutua Basket Torino è lieta e orgogliosa di comunicare il prolungamento del contratto con il proprio Capitano, Niccolò De Vico, fino al 30 giugno 2025.

Il Club gialloblù e l’ala classe 1994 continuano insieme un cammino che ha avuto inizio nell'estate del 2021 e che ha visto De Vico assumere sempre di più il ruolo di leader della squadra, dentro e fuori dal campo.

Nella stagione appena conclusa, la prima da capitano, De Vico ha prodotto medie di 13.2 punti e 5.4 rimbalzi a partita in regular season, tirando con percentuali di assoluto livello: 54% dal campo, 42% da tre punti e 87% in lunetta. Nella quinta giornata di campionato, il giocatore nativo di Monza ha registrato un massimo stagionale di 31 punti nella vittoria al PalaFacchetti di Treviglio. Il 7 dicembre 2022, in occasione della partita in trasferta contro la Kienergia Rieti, De Vico ha superato il traguardo dei 500 punti in maglia gialloblù.

«Sono felice e orgoglioso di fare ancora parte di questa famiglia» ha dichiarato Niccolò De Vico dopo aver siglato l’accordo per il rinnovo contrattuale. «Abbiamo un conto in sospeso e vogliamo ricominciare da dove siamo arrivati. Seguiteci, ci divertiremo!».