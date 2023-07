Novipiù Monferrato Basket: Cova e Baudino nello staff di coach Di Bella

Novipiù Monferrato Basket comunica che Stefano Cova e Michele Baudino entrano a far parte dello staff tecnico di coach Fabio Di Bella. Stefano, ricoprirà il ruolo di primo assistente, Michele di secondo assistente.

Stefano Cova, classe 1989, la scorsa stagione è stato il capo allenatore del Pescara Basket in Serie B. Nel 2021/2022 ha svolto il doppio incarico al Basket Voghera in Serie C e nelle giovanili del Derthona Basket. Alla guida dell’Under 17 Eccellenza ha centrato la prima storica partecipazione del club ad una finale nazionale. Nei due anni precedenti invece, Stefano è stato l’assistente di coach Fabio di Bella all’Omnia Basket Pavia in Serie B.

«Ringrazio innanzitutto la Società per avermi dato questa grande opportunità. Sono legato a Fabio da un grandissimo feeling e non vediamo l’ora di cominciare. Durante la conferenza stampa di lunedì ho percepito grande entusiasmo. È vero, la stagione appena conclusa è stata molto dura ma il finale ha caricato tanto l’ambiente. A volte l’animale ferito sa essere ancora più cattivo. È questa l’immagine con la quale inizierà la nostra stagione. Faremo di tutto per mantenere la categoria».

Michele Baudino, classe 1987, la scorsa stagione ha allenato l’Under 19 Gold e l’Under 14 Eccellenza dell’Here You Can. Da diverse stagioni nello staff della Scuola Basket di Fabio di Bella, Michele è stato anche il suo assistente nell’esperienza in Serie B all’Omnia Basket Pavia. Allenatore patentato da più di 18 stagioni, ha sempre suddiviso il suo tempo sul parquet fra gruppi giovanili e prime squadre come capo allenatore e assistente.

«Conosco già Casale. Ricordo con ammirazione il calore del suo Palazzetto se ripenso agli anni delle sfide in Serie A2 con Pavia. Ritrovo Fabio e Stefano, con la quale abbiamo già condiviso una parte importante di cammino. Quella di quest’anno è una sfida stimolante perché sappiamo la complessità del campionato».