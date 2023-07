Bertram Derthona: staff tecnico al completo con Rabbolini al fianco di Di Matteo e Talpo

Prende sempre più forma la versione 2023/24 della Bertram Derthona, che completa lo staff di assistenti allenatori al fianco di coach Marco Ramondino. Gianmarco Di Matteo e Vanni Talpo si apprestano a cominciare una nuova stagione in bianconero, mentre Edoardo Rabbolini entra nello staff tecnico come terzo assistente.

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Di Matteo è giunto alla quinta stagione con il Club. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa LNP Old Wild West nel 2019, alla promozione in Serie A nel 2021 e ai prestigiosi risultati ottenuti dal Derthona Basket nei due anni di Serie A.

Talpo è entrato nello staff della prima squadra nel 2017/18 e comincia ora la settima stagione come assistente allenatore. Ha vinto la Coppa Italia di A2 nel 2018 e la Supercoppa LNP Old Wild West nel 2019. Ha fatto parte dello staff tecnico che ha conquistato la promozione in Serie A nel 2021 e che ha conseguito due semifinali Scudetto e una finale di Coppa Italia nella massima serie.

Il volto nuovo nello staff tecnico è Edoardo Rabbolini. Nato a Domodossola nel 1991, ha iniziato la propria carriera nel settore giovanile dell’Olimpia Milano, con cui ha conquistato dieci finali nazionali come assistente allenatore, conquistando lo Scudetto Under 14 nel 2014.

Terminata l’esperienza a Milano, dal 2018 al 2021 è stato assistente di Marcello Ghizzinardi, con cui ha conquistato la Coppa Italia di Serie B nel 2019, Giorgio Salvemini e Marco Andreazza a Omegna.

Si è poi trasferito a Capo d’Orlando (A2), nello staff prima di Marco Cardani e poi di David Sussi. Nel 2022/23, Edoardo è stato assistente allenatore a San Severo, sempre in Serie A2. Ora arriva alla Bertram Derthona per completare lo staff tecnico di coach Ramondino e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.