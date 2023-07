Overall Cycling Team: Giovanni Morello 5° al Trofeo Nini Ronco

Al Trofeo Nini Ronco, in quel di Ornago (MB) , riservato agli Under 23 un bel lavoro di squadra ha condotto il proprio velocista Giovanni Morello ad aggiudicarsi la top five nella volata di gruppo compatto dopo 138 km di gara pianeggiante. Ma i colori di Overall Tre Colli sono stati presenti per tutta la gara e con Luca Belloni e Daniel Gianello hanno anche provato a far saltare il banco con una azione sul finale di gara e annullata pressoche' all'ultimo kilometro. Prossimo appuntamento: giovedi 13 luglio, Trofeo Rancilio, Kermesse notturna a Parabiago.