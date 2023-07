Oleggio Basketball: Luca Boero confermato preparatore atletico

Tanta professionalità e voglia di dare sempre il 200%. Oltre che Squali sempre in ottima forma! L’Oleggio Magic Basket comunica che Luca Boero sarà preparatore atletico della società anche per la stagione 2023/2024; a lui il compito di tenere in forma e prontissimi gli atleti sia della prima squadra sia del settore giovanile.

Nel corso della stagione appena trascorsa Luca ha anche portato a termine con ottimo punteggio il corso di preparatore fisico nazionale con un progetto di tesi nato proprio dal lavoro con i biancorossi, ossia un protocollo di lavoro sulla caviglia che ha testato suo ragazzi delle squadre U15, U17 e U19.