Bertram Derthona: coach Ramondino docente e formatore al corso FECC di Fiba Europe

Importante appuntamento per Marco Ramondino, capo allenatore della Bertram Derthona, che sarà docente e formatore al prossimo corso FECC (Fiba Europe Coaching Certificate) organizzato da FIBA Europe che si svolgerà a Skopje, in Macedonia, in contemporanea con gli Europei Under 16 maschili (in programma dal 5 al 13 agosto).

Sotto la guida di Svetislav Pesic, leggenda della pallacanestro europea, mentore e responsabile tecnico, coach Ramondino sarà uno dei formatori che seguiranno i ragazzi in occasione del corso. Tra i relatori del FECC ci sono alcuni grandi allenatori della pallacanestro europea, tra cui Pablo Laso, Andrea Trinchieri, Pedro Martinez e Igor Kokoskov.