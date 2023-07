Fitarco Piemonte: Campionato Regionale Targa 2023

Un intenso weekend quello che si è tenuto ad Alpignano (TO), organizzato dagli Arcieri Alpignano, che ha visto sulla linea di tiro le divisioni compound e per la prima volta anche l’arco nudo nella giornata di sabato e l’olimpico nella giornata di domenica, impegnati nel Regionale Targa. Circa 140 gli arcieri in totale che si sono sfidati per i titoli regionali di classe e assoluti 2023.

Un podio ricurvo maschile tutto degli Arcieri delle Alpi: Francesco Roppa è il campione regionale davanti a Simone Dezani e Claudio Rovera. Al femminile, vittoria per Nicole Degani (Arcieri Iuvenilia) su Nicole Elisabeth Pizzi (Arcieri del Borgo) e Alessandra Lamprati (Arcieri delle Alpi).

Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi) è il vincitore nel compound maschile, davanti ad Alex Boggiatto (Arc. Collegno) e Mattia Vieceli (Arcieri delle Alpi); al femminile, trionfa Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) su Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) e Maddalena Marcaccini (Arcieri delle Alpi).

Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) conquista il primo titolo regionale in assoluto nell’arco nudo maschile battendo Simone Maestri (Arcieri delle Alpi) in finale, terzo posto per Fulvio Serafino Toffoli (Arcieri Alpignano).

Festeggia al femminile Marta Pavan (Arcieri delle Alpi), davanti a Alessandra Tessari (Arc. Collegno) e Noemi Schettino (Arcieri di Volpiano).

Vittoria per gli Arcieri Iuvenilia (Coppola, Melotto, Morello) nel ricurvo maschile a squadre, davanti agli Arcieri delle Alpi (Dezani, Marengo, Roppa) e agli Arcieri Cameri (Airoldi, Canossa, Tarullo); al femminile, prima posizione sempre per gli Arcieri Iuvenilia (Rolando, Andreoli, Degani) che battono gli Arcieri delle Alpi (Mijno, Marotta, Lamprati) nella finale secca.

Tripletta per gli Arcieri Iuvenilia, con la vittoria anche nel mixedteam (Morello, Rolando) che battono gli Arcieri delle Alpi (Mijno, Dezani) e l’Ancora Sport Arcieri Novara (Serviente, Rosso).

Gli Arcieri delle Alpi (Bonacina, Costantino, Vieceli) vincono il titolo a squadre compound maschili, sugli Arcieri Alpignano (Frassati, Galfione, Greco) e gli Arcieri Iuvenilia (Depaoli, Fenoglio Gaddò, Lavezzaro).

Nel mixedteam gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Depaoli) si impongono sugli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Costantino), terzo posto per l’Arc. Collegno (Boggiatto, Martinetto).

Titolo a squadre arco nudo maschile per gli Arcieri delle Alpi (Aichino, Maestri, Morra) davanti agli Arcieri Alpignano (Ferraris, Luciano, Toffoli) e agli Arcieri di Volpiano (Berti, Montanaro, Mostacci).

Il duo degli Arcieri delle Alpi (Medico, Maestri) trionfa nel mixedteam, secondo posto per gli Arcieri Comp. degli Orsi (Cavallero, Brachet Barbuse), chiudono il podio gli Arcieri di Volpiano (Berti, Schettino).

Si chiudono così gli eventi regionali per questo 2023.

