Moto club Alfieri: quarta tappa del Campionato regionale di enduro

Fanno ancora incetta di successi i piloti del moto club Alfieri, che in questo fine settimana sono stati impegnati nella quarta tappa del Campionato regionale di enduro, a Roburent (Cuneo).

LA CLASSIFICA SQUADRE

Nella classifica di squadra l’Alfieri ha conquistato il secondo posto, con il team formato dai piloti Alessio Berger, Paolo Bertorello, Gabriele Doglio e Francesco Lodi. L’Alfieri ha chiuso davanti al moto club Ceva, Granozzo, Torino, Acqui Terme. A vincere la gara a squadre è stato invece il moto club Dogliani.

LA CLASSIFICA INDIVIDUALE

Per quanto riguarda la classifica individuale, un ottimo secondo posto lo firma Gabriele Doglio nella categoria Top Class, seguito dal compagno Alberto Caronni. Quinto posto per Edoardo Alutto. Terzo posto nella 50 Codice per Pietro Ansaldi. Terzo posto nella Cadetti per Alessio Berger, seguito al settimo posto da Jacopo Rampoldi e al decimo da Samuele Gilardi.

Anche la Junior 2 tempi parla Alfieri, con il secondo posto di Mattia Grande. Quinto posto per Davide Gallo nella Senior 2 tempi. Terzo posto per Filippo Alutto nella Senior 4 tempi e anche nella Major 250 4 tempi Andrea Bugnone va a podio chiudendo al terzo posto, seguito, al settimo, da Luigi Guido Perocchio.

Ancora a podio l’Alfieri anche nelle Territoriali 2 tempi con la terza posizione di Gilberto Enrietta, seguito, all’ottavo posto, da Stefano Boglietti. Francesco Lodi vince nelle Territoriali 4 tempi, seguito, al secondo posto, da Filippo Catalano e, al quarto, da Massimo Rosso.

Nella Ultra Veteran si segnala invece il quinto posto di Pier Luigi Truffo. Paolo Bertorello vince la categoria Super Veteran. Gran peccato per Sabrina Lazzarino, che non arriva a fine gara, non riuscendo a chiudere a podio, per un guasto tecnico alla moto.