Allianz al fianco del Derthona Basket per sviluppare il settore giovanile

Allianz diventa partner del Derthona Basket di Tortona, la squadra dei “Leoni” della pallacanestro, protagonista di una grande ascesa negli ultimi anni e polo di aggregazione di molti giovani atleti di tutte le età, con l’obiettivo di proseguire lo sviluppo del settore giovanile, asset chiave della società tortonese.

La Compagnia assicurativa, guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora, in virtù della sponsorizzazione sarà al fianco del Derthona Basket per cinque anni dalla stagione sportiva 2023/2024 al 2027/2028, in qualità di “Title Sponsor” di tutte le squadre giovanili e di “Platinum Sponsor” per le squadre maschile e femminile, rinnovando così la sua volontà di promuovere lo sport come promotore dei valori di integrazione e valorizzazione del potenziale di ognuno, ed in particolare dei giovani, grazie a talento, correttezza, etica e impegno.

«Siamo lieti di questa nuova partnership nella pallacanestro. Abbiamo scelto il Derthona Basket per l’attenzione che questa società sportiva dedica al settore giovanile, patrimonio di enorme valore per i loro futuri successi sportivi. Anche Allianz crede nei valori che lo sport può trasmettere alle nuove generazioni, per il bene dell’intera collettività e per le comunità locali» – ha commentato Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. «Una grande squadra, entrata solo recentemente nel professionismo e che si dedica con cura a preparare e sostenere il suo successo nel futuro, anche coltivando passo dopo passo le sue giovanili, incluso il minibasket. Un team cui tutti localmente sono molto legati e portatrice di importanti valori: l’obiettivo, oltre che nella vittoria, si misura infatti sul coinvolgimento di un numero sempre più alto di giovani, all’insegna di uno sport che li aiuti a crescere insieme».

L’Amministratore Delegato del Derthona Basket, Ferencz Bartocci ha dichiarato: «Firmare l’accordo con Allianz, che legherà il Derthona Basket per le prossime cinque stagioni, è sicuramente un nuovo punto di partenza nella crescita del Club. La responsabilità di avere Allianz al nostro fianco significa per noi alzare ulteriormente l’asticella nell’organizzazione. Il fatto che si siano voluti sposare, in modo particolare, l’attività delle giovanili e il minibasket di tutti i nostri settori (femminile con la BCC e LAB per i ragazzi) vuol dire impegnarci tutti affinché gli ambienti di gioco per le ragazze e i ragazzi si trasformino sempre più in veri e propri luoghi di crescita e di formazione. A nome del nostro Patron Beniamino Gavio, di tutto il Gruppo e del nostro Presidente Marco Picchi, davvero grazie per la condivisione di questo splendido viaggio nel mondo della palla a spicchi e non solo».

Le caratteristiche della partnership

Allianz darà il nome a tutto il settore giovanile, molto attivo nel formare gli atleti e le atlete di domani, e il logo Allianz sarà presente sulla divisa e sulla sovramaglia ufficiale da gara per cinque anni a partire dalla stagione sportiva 2023/24.

La partnership, però, non riguarderà solo i giovani: Allianz affiancherà infatti anche le prime squadre maschile e femminile, con il proprio logo sulle divise ufficiali. Inoltre il logo avrà visibilità sia al PalaEnergica di Casale Monferrato che alla Cittadella dello Sport in occasione delle gare di Campionato e di Coppa Europea.

Il Derthona Basket - Fondato nel 1955, il Derthona Basket e? stato protagonista di una grande ascesa negli ultimi anni. A partire dal 2009, anno della vittoria della Serie C2 da imbattuto, il Club ha conquistato sul campo le promozioni in B, A2 e Serie A, vincendo anche la Coppa Italia LNP nel 2018 e la Supercoppa LNP Old Wild West nel 2019. Dal 2017, il Gruppo Gavio e? Main Sponsor con il marchio Bertram Yachts, e dal 2021 azionista di controllo della Società? sportiva. Nei due anni in Serie A, il Derthona Basket ha raggiunto la finale di Coppa Italia nel 2022 e due semifinali Scudetto.

A partire dal 2021, si è sviluppata e rafforzata la partnership con il BC Castelnuovo Scrivia, altra Società nell’orbita del Gruppo Gavio, sviluppata dapprima attraverso la realizzazione di iniziative comuni e poi con la gestione organizzativa sempre più centralizzata dei due Club. BC Castelnuovo Scrivia partecipa dal 2015 al campionato di Serie A2 Femminile e nel 2023 ha conquistato la Coppa Italia, il primo trofeo della sua storia.

Il settore giovanile e minibasket delle due Società contano nel complesso oltre 300 iscritti tra ragazzi e ragazze, ai quali si punta a fornire la migliore offerta formativa e tecnica possibile. Negli ultimi anni, i settori giovanili del Derthona Basket e di BC Castelnuovo Scrivia hanno raggiunto numerose finali nazionali, ottenendo risultati di prestigio.

Parallelamente, i due Club svolgono una serie di attività per i loro tesserati e la comunità, tra cui camp estivi e attività di promozione nelle scuole, con l’obiettivo di ampliare il bacino di utenza, sia di iscritti al settore giovanile e minibasket, che in termini di partecipazione dei giovani e giovanissimi del territorio alle partite casalinghe.

Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, tra i leader mondiali nel settore assicurativo e nell’asset management, con oltre 159 mila dipendenti al servizio di più di 122 milioni di clienti in oltre 70 paesi. In Italia, secondo mercato assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz S.p.A. opera con oltre 4.700 dipendenti al servizio di più di 8 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multicanale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di bancassurance, e la compagnia diretta Allianz Direct S.p.A.