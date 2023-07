Bertram Derthona comunica che Niccolò Filoni non farà parte del roster nella stagione 2023/24. Arrivato a Tortona nell’estate 2022, Filoni è sceso in campo in 15 gare tra tutte le competizioni disputate dalla squadra, contribuendo al raggiungimento di importanti risultati. La Società ringrazia Niccolò e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.