Reale Mutua Torino e coach Ciani insieme fino al 2026!

La Reale Mutua Basket Torino è lieta e orgogliosa di comunicare il prolungamento del contratto con il proprio allenatore, Franco Ciani, fino al 30 giugno 2026. Il Club gialloblù e l'esperto coach nativo di Udine proseguono insieme nel loro percorso, per dare continuità ad un progetto iniziato nell'estate del 2022.

Ciani, classe 1961, è stato il direttore d'orchestra della squadra gialloblù nell'emozionante stagione 2022/23, conclusa ad un passo dalla realizzazione del sogno promozione. Con coach Ciani in panchina, la Reale Mutua ha vinto il 66% delle partite disputate (record 31-16) tra Supercoppa LNP, Regular Season, Coppa Italia, Seconda Fase e Playoff, raggiungendo le Final Four di Coppa Italia e la Finale Promozione.

«Sono molto contento, è una reciproca testimonianza di fiducia» ha dichiarato Franco Ciani dopo aver siglato l'accordo per il prolungamento contrattuale. «Da parte della società è un segnale di apprezzamento per il lavoro svolto e di convinzione di poter continuare a fare bene. Vogliamo continuare a dare consistenza e continuità al progetto. Andiamo avanti lavorando insieme con entusiasmo, ripartendo dalle emozioni dei playoff e facendo tutto il possibile perché queste emozioni possano essere vissute nuovamente, confidando nel sostegno del nostro pubblico».

«Siamo molto contenti di poter continuare questo cammino con coach Ciani, un leader fondamentale per la nostra squadra non solo sull'aspetto tecnico ma anche umano» dichiara David Avino, Presidente di Basket Torino. «Guardiamo insieme al futuro con la voglia di continuare a regalare grandi emozioni al nostro pubblico e lavoriamo con determinazione per raggiungere traguardi sempre più importanti».