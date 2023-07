Oleggio Basketball: benvenuto Daniel Perez!

Talento, esperienza e atletismo. L’Oleggio Magic Basket inaugura il roster 2023/2024 con il botto: Daniel Alexander Perez è un nuovo Squalo! Classe 1997, il play/guardia si presenta con una media di 11.38 punti a partita conquistati nella stagione passata disputata a Lumezzane.

Nato a Santo Domingo il 22 settembre, romagnolo, Daniel Perez inizia a giocare a basket a 7 anni grazie alla sua maestra delle elementari: è proprio lei, durante la ricreazione, a notare in lui qualcosa di speciale e a suggerirgli di provare a giocare a minibasket. Daniel inizia così il suo percorso nella vicina Rimini, ai Crabs, e la passione per la palla a spicchi non fa altro che aumentare. Gioca le giovanili con la maglia Crabs e proprio qui a 15 anni esordisce in prima squadra in serie B. Si allontana dalla riviera romagnola nel 2016/2017 per saltare in serie A2 a Scafati e chiude la stagione a Omegna in B dove arriva a giocarsi la finale per la promozione (tanti i playoff disputati nel corso degli anni).

Il neo Squalo viaggia tanto, gioca a Desio e poi, una delle sue migliori stagioni, è all’Urania Milano nel 2018/2019: qui con i compagni vince il campionato di serie B e quindi la promozione in A2. Altre esperienze sono a Capo d’Orlando, Mestre, Alba e da ultimo Lumezzane. Nel suo palmares una finale nazionale giocata con l’Under 17 e la maglia azzurra per il 3vs3 Under 18 giocato a Mosca.

Coach Paolo Gandini: «Vista la squadra che stiamo costruendo serviva un giocatore come Daniel, cui piace prendersi responsabilità, scegliere i momenti della partita in cui attaccare e trascinare gli altri. Sia nelle giovanili, sia nel mondo Senior, è sempre stato un riferimento, - dice - ci siamo sempre incrociati da avversari, non ho mai avuto il piacere di allenarlo e sono contento di questa occasione. In lui ho visto le caratteristiche giuste per noi».

Le parole del neo Squalo: «Sono molto contento di questa mia nuova esperienza a Oleggio e non vedo l’ora di iniziare. Che stagione mi aspetto? Direi tosta dato che sarà per tutti una nuova categoria con tantissime squadre e tutte vorranno dimostrare di essere all’altezza e di poterci stare proprio in questa categoria».