Castelnuovo Scrivia: ecco le giovani che completano il roster

Dopo aver chiuso le manovre in entrata il BCC ha anche identificato quali saranno le under che faranno parte della rosa della squadra che parteciperà al campionato di serie A2. Tra queste c’è un vecchio (si fa per dire) volto, quello di Matilde Castagna, play guardia classe 2005, che già nelle scorse stagioni aveva fatto parte del gruppo di A2; oltre alla tortonese coach Cutugno potrà contare sulla 2005 Espedale Gianella, play guardia italo argentina, e sulle 2007 Rebecca Catto, Carlotta Cocuzza, Britney Imuentinyan e Cecilia Tibaldi, le ultime quattro fresche vincitrici del titolo regionale under 16 nella categoria 3 contro 3. Ma ovviamente anche altre giovani del vivaio castelnovese, nel caso lo staff tecnico lo ritenesse opportuno, avranno la possibilità di essere aggregate alla prima squadra.