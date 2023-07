BEA Chieri: Alex D’Arrigo ancora in Arancione!

Dopo un’annata emozionante, culminata con la finale per la promozione in Serie B Interregionale, al secondo anno nel massimo campionato regionale, per BEA è tempo di gettare le basi per la prossima stagione sportiva. I Leopardi saranno impegnati nel nuovo campionato di Serie C Unica, e potranno contare ancora sulla leadership di Alex D’Arrigo, prima ufficialità nel roster chierese. Con il suo talento, sangue freddo e visione di gioco, sarà ancora lui il playmaker della Prima Squadra BEA.

Al terzo anno in maglia Arancione, classe 1994 per 180 centimetri d’altezza, D’Arrigo è un playmaker dalle grandi capacità tecniche e buone letture, bravo a gestire il gioco e mettere in ritmo i compagni, ma anche a mettersi in proprio quando serve, grazie a un ottimo tiro dalla lunga e un grande controllo del corpo in avvicinamento.

Prodotto del settore giovanile Torino Basket, non ancora diciottenne è parte integrante del roster del Don Bosco Crocetta nell’allora DNC, dove sfiora la promozione in Serie B. L’anno dopo raggiunge di nuovo i play-off nazionali con Amatori Savigliano, prima di passare a Carmagnola e Ginnastica Torino.

Dal 2017 sposa la causa del BC Serravalle, sempre in cabina di regia, prima del ritorno a Savigliano e dell’arrivo a BEA nel 2019. Nelle ultime tre stagioni, D’Arrigo a Chieri ha fatto la differenza nella grande cavalcata trionfale in C Silver e le prime due stagioni in C Gold dei Leopardi, prima con Coach Vassalli e poi con Coach Conti.

Il pubblico del PalaGialdo e tutto il mondo BEA potrà quindi continuare a contare su un dei giocatori più amati in questi anni, in campo e fuori, per essere ancora una volta protagonisti nel massimo campionato regionale.

«D’Arrigo è ormai uno dei simboli del nostro Progetto – commenta il DS Stefano Piccionne – Negli anni ha instaurato un ottimo rapporto con il nostro gruppo di lavoro e con tutto il pubblico BEA. Siamo contenti di averlo ancora con noi e certi che saprà essere non solo un ottimo giocatore, ma un vero e proprio ambasciatore del nostro modo di vivere la pallacanestro».

Le prime parole di D’Arrigo dopo il rinnovo con BEA: «Sono contento di far parte del popolo dei Leopardi anche quest’anno. Spero che anche in questa stagione riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare il lavoro in palestra con la squadra e di conoscere i miei nuovi compagni . La stagione sarà lunga e difficile. Come sempre avremo bisogno del massimo supporto del nostro fantastico muro arancione, che non ci ha mai lasciati soli, soprattutto nei momenti più complicati».