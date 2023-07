Bertram Derthona: Nicholas Errica in bianconero fino al 2028

Continua la composizione del roster della Bertram Derthona per la stagione 2023/24: il Club annuncia che Nicholas Errica ha firmato un contratto fino al 2028 e farà parte della prima squadra il prossimo anno.

LA CARRIERA

Errica muove i primi passi nell’Assi Club, prima di trasferirsi al San Paolo Ostiense nel 2015/16. Nelle due annate successive prosegue il suo percorso nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma con cui raggiunge le Finali Nazionali Under 14 nel 2018.

Nel 2018/19 Nicholas gioca con la canotta dell’HSC Roma, mentre nel triennio seguente è alla Vanoli Cremona, nel settore giovanile guidato dal Responsabile Giuseppe Mangone. Dopo essere sceso in campo in tre gare di Supercoppa, nel 2021, l’esordio in Serie A avviene il 13 aprile 2022 contro l’EA7 Emporio Armani Milano.

Nell’estate del 2022 si trasferisce a Tortona, con cui disputa sia il campionato Under 19 Eccellenza che la Serie C Gold, con lo stesso gruppo. La squadra allenata da Federico Tosarelli, al termine della stagione, conquista la promozione in Serie B Interregionale al termine della finale vinta contro Chieri. Con la Bertram, Errica ha preso parte alla IBSA Next Gen, conclusa in semifinale con la sconfitta contro Pesaro, poi vincitrice della manifestazione. Ora Nicholas continua la sua carriera in bianconero, entrando a fare parte del roster della prima squadra.

«La nostra Società è da sempre attenta allo sviluppo del settore giovanile e ai ragazzi di talento e prospettiva – così Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona -. Abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare Nicholas Errica già nella scorsa stagione, in cui si è messo in mostra sia con l’Under 19 che con la Serie C Gold. Siamo quindi felici di avere firmato con lui un contratto pluriennale: sarà a disposizione della prima squadra guidata da coach Ramondino già da questa stagione».