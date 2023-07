Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, il nuovo naming dell’A2 biancoblù

Il Cuneo Volley ufficializza i “Title Sponsor” dell’A2 maschile. Coach Battocchio e i suoi ragazzi scenderanno in campo nel 79° Campionato Credem Banca con il nome di Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo.

Un upgrade per l’Azienda cuneese di servizi legata alla Famiglia Giordana che nella persona di Adriano Giordana, vicepresidente del Club cuneese, e del figlio Alessandro, CEO Puliservice – Giordana Group già partner della realtà biancoblù, hanno implementato il proprio sostegno al progetto di Cuneo Volley con grande orgoglio e spirito di crescita.

Un importante e significativo rinnovo, invece, da parte dell’Azienda garessina di acqua minerale facente capo ad Antonio Biella, Direttore generale, che per la 9^ stagione consecutiva assocerà il proprio nome alla prima squadra del Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo.



«Ringrazio la Famiglia Giordana, per la fiducia riposta nel nostro progetto e la Famiglia Biella, perché da anni è al nostro fianco e nella prossima stagione ha ulteriormente rafforzato l’impegno economico. La forza della nostra realtà è che lavoriamo come un’unica macchina in cui ogni ingranaggio svolge il suo compito con passione e competenza, in piena sintonia con il resto del meccanismo. Stiamo procedendo i colloqui con tutti i nostri sponsor che ringrazio, perché continueranno a sostenerci in modo importante. A loro se ne aggiungeranno di nuovi, desiderosi di entrare nel nostro movimento. Il Direttore e tutto lo staff stanno facendo un grande lavoro. Stiamo lavorando e lavoreremo sodo per regalare a loro, ai tifosi e alla Città di Cuneo una stagione sportiva di alto livello» - Gabriele Costamagna Presidente del Cuneo Volley.

«La nostra famiglia crede nell’importanza della condivisione di valori per creare valore a tutto il territorio. Il nostro impegno verso il Cuneo Volley è volto alla crescita comune e alla promozione di uno stile di vita e di lavoro per tutto il movimento biancoblù, le nuove generazioni e quelle che verranno. Continueremo nel percorso iniziato dal nostro Fondatore, Adriano Giordana, di sostegno alla pallavolo cuneese dal settore giovanile alla prima squadra, allo staff e alla dirigenza tutta. Questo nostro implemento vuol anche essere un segno di riconoscimento verso tutti coloro che in questi anni hanno supportato e continueranno a sostenere il Cuneo Volley, a partire dai volontari che con la loro passione e il loro impegno stimolano tutto il movimento ad una continua e costante crescita per obiettivi» - Alessandro Giordana CEO Puliservice - Giordana Group.



«Da nove stagioni siamo al fianco di Cuneo Volley, perché crediamo fortemente nel valore dello sport e della sua ricaduta positiva sul territorio, in termini di promozione di uno stile di vita sano, e di valori educativi nelle generazioni più giovani. Avere ancora il nome di S.Bernardo su questa importante maglia ci riempie di orgoglio, ma il nostro viaggio insieme vuole porsi nuovi obiettivi: un innovativo progetto green che verrà annunciato nei prossimo giorni e che costituirà un passo importante verso la sostenibilità che S.Bernardo persegue con l’impegno fermo di raggiungere come azienda l’impatto zero entro il 2026, anno del primo centenario dell’azienda» - Antonio Biella Direttore generale di Acqua S.Bernardo.