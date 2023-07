Monferrato Basket: YES, AGAIN. La Campagna Abbonamenti 2023-24

Nei nostri occhi c’è ancora l’ultima partita, quella che ci ha salvato e che ci ha fatto emozionare come non mai. Una Città presente che deve diventare un’unica grande famiglia: la Famiglia Monferrato Basket. Vogliamo ripartire da qui. Dal nostro impegno e dalle vostre emozioni. Ecco cosa racconta la nostra Campagna Abbonamenti 2023/2024. YES, AGAIN.

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2023/2024

YES, AGAIN la Campagna Abbonamenti 2023/2024 inizierà ufficialmente Martedì 18 Luglio 2023 alle ore 19.30 con l’evento dedicato a tutti i tifosi che si terrà al Castello del Monferrato.

PRELAZIONE

A partire dal 18 Luglio tutti gli abbonati della passata stagione avranno la possibilità di rinnovare il loro posto a sedere che rimarrà prelazionato fino a domenica 23 Luglio.

PERCHÈ ABBONARSI

Il tuo posto preferito al PalaEnergica Paolo Ferraris garantito per tutte le 16 partite* di Regular Season (Campionato e Seconda Fase)

Ingresso omaggio alle prime 2 partite* di Supercoppa

In regalo la sacca personalizzata della stagione 2023/2024

Possibilità di prelazione del tuo posto per eventi speciali e gare di post season

Un buono da €10 da spendere in Merchandising Ufficiale allo Store entro il 31 Dicembre 2023

Partecipazione agli Halftime-game riservati solo agli abbonati con tanti premi in palio ogni partita

Per qualsiasi domanda scrivici a sede@monferratobasket.com oppure whatsapp al numero +39 392 9951226



*il numero di partite potrebbe subire variazioni in seguito alla pubblicazione del calendario ufficiale

DOVE ABBONARSI

Al Castello del Monferrato durante l’evento dedicato ai tifosi di Martedì 18 Luglio

Presso il Monferrato Basket Store al PalaEnergica Paolo Ferraris

venerdì ore 17-19.30, sabato e domenica ore 10-13

Online sulla piattaforma Ticketmaster

PREZZI E SETTORI