Bertram Derthona: arriva Retin Obasohan

L’esperienza in EuroLega nella stagione appena conclusa, un anno da protagonista in BCL nel 2021/22 e tante esperienze di alto livello nella carriera di Retin Obasohan, point guard classe 1993, che ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo del suo percorso.

LA CARRIERA

Nato ad Anversa il 6 luglio 1993, Obasohan inizia la propria carriera nella seconda divisione belga, con la canotta dei Kangoeroes Boom. Dal 2012 al 2016 si trasferisce in America, dove frequenta il college di Alabama Crimson Tide. Il suo rendimento cresce anno dopo anno, fino all’ultima stagione chiusa a 17.6 punti di media che gli sono valsi l’inserimento nell’All-SEC First Team. Retin conclude la sua esperienza in NCAA con 125 gare giocate.

Il giocatore belga, nell’estate 2016, prende parte alla Summer League di Las Vegas con i Sacramento Kings, prima di firmare in Italia con la Sidigas Avellino. In Irpinia contribuisce al raggiungimento della finale di Supercoppa, persa contro Milano e del terzo posto in classifica al termine della regular season. Ad Avellino gioca anche la BCL, in cui segna 5 punti a gara in 14 uscite, ed è compagno di squadra di Andrea Zerini, che ritrova ora a Tortona.

L’anno seguente si trasferisce in Germania, al Rocker Gotha, squadra neopromossa in Bundesliga, mentre nel 2018/19 torna in America, giocando con la canotta dei Northern Arizona Suns, formazione militante nella NBA G League. Nel 2019/20 è nuovamente in Germania, al Brose Bamberg, con cui disputa sia la Bundesliga che la BCL. Nella competizione europea produce 9.5 punti di media nelle 13 gare disputate. Si trasferisce poi in Repubblica Ceca nell’annata successiva, firmando con il CEZ Nymburk. Obasohan contribuisce alla vittoria della Coppa nazionale e al raggiungimento dei quarti di finale della Basketball Champions League, competizione in cui segna 13.9 punti a partita.

Nel 2021/22, con l’Hapoel Gerusalemme, raggiunge le semifinali playoff nel campionato israeliano e i play-in di BCL. Il suo rendimento offensivo in questa manifestazione cresce ulteriormente (14.7 punti di media nelle 9 gare disputate). Le sue prestazioni gli valgono la chiamata dell’ASVEL Lyon-Villeuerbanne, con cui vince la Leaders Cup e conquista le semifinali Scudetto. Con la formazione francese disputa anche l’EuroLega, competizione in cui segna 6.9 punti in 21 minuti di utilizzo medio. Ora Retin arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

«Siamo molto contenti di potere aggiungere al nostro roster un giocatore come Obasohan che viene da diverse esperienze nelle competizioni europee – le parole di Marco Ramondino, capo allenatore di Bertram Derthona -. Oltre al contributo tecnico, siamo convinti che ci consentirà di elevare il potenziale fisico-atletico della squadra, uno degli obiettivi che ci eravamo posti a inizio estate».