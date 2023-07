Reale Mutua Torino: al via la campagna abbonamenti 2023/24

PROMOZIONE ABBONATI 2022/23 (VALIDA FINO AL 31 AGOSTO) Agli abbonati della stagione 2022/2023 sarà riservata una promozione speciale valida per l'abbonamento FULL, e anche la possibilità di confermare il posto a sedere dell'ultima stagione. Per esercitare la prelazione su Vivaticket, bisogna cliccare sul tasto “Prelazione” che si trova sotto la dicitura “ACQUISTA”, e successivamente inserire il codice TLITE che si trova sul retro della tessera dell’abbonamento 2022/23.

QUANDO E DOVE È possibile acquistare l'abbonamento online sulla piattaforma Vivaticket e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dal 15 luglio. Oppure presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50 nei seguenti giorni e orari: Dal 15 al 26 luglio: dal lunedì al venerdì in orari 10.00-12.00 e 15.00-18.00, e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 Dal 21 agosto al 30 settembre in fasce orarie ancora da definire

Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da sabato 15 luglio . Per la stagione 2023/24 saranno due le modalità di sottoscrizione dell’abbonamento: - Un abbonamento LIGHT solo per le 11 partite di regular season - Un abbonamento FULL che comprende le 11 partite di regular season più le 5 partite di fase a orologio

La Reale Mutua Basket Torino è felice di lanciare ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. Abbiamo voluto creare uno slogan che si ispirasse proprio ai nostri tifosi: alla fine abbiamo deciso di premiare un vero e proprio “tormentone” dei commenti post-vittoria di un nostro fedele e simpatico appassionato: "Godo come un... abbonaTO".

Per gli abbonamenti sul settore "Courtside", contattare l'indirizzo simone.soranzo@baskettorino.it.

MODULO PRIVACY

Per acquistare l’abbonamento presso la sede di Basket Torino, è consigliabile presentarsi in biglietteria con il modulo per la privacy già compilato. Il modulo è scaricabile cliccando QUI.

Per i minorenni, il modulo deve essere compilato con i dati del minorenne e firmato da chi ne esercita la potestà genitoriale.

ACCREDITI PER DISABILI

La società Basket Torino riserva la possibilità di richiedere un abbonamento gratuito ai tifosi diversamente abili a cui è stata riconosciuta un'invalidità civile del 100% con diritto di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato) ed ai loro accompagnatori maggiorenni. I casi di invalidità non al 100% saranno valutati singolarmente previa presentazione della documentazione necessaria in sede di richiesta dell’accredito.