Cuneo ospiterà la Final Four di Coppa Italia A2 a Maggio 2024

Alla presentazione dei Campionati 2023/24 andata in scena ieri a Bologna al termine del Volley Mercato, è stata anche ufficializzata la location della Final Four di Coppa Italia A2 maschile; sarà Cuneo ad ospitare la Coppa più importante della categoria.

Il Cuneo Volley, nella persona del presidente Gabriele Costamagna, aveva presentato la propria disponibilità nel rendersi co-organizzatori dell’evento, dando la possibilità alla Città di Cuneo di rendersi palcoscenico del Volley maschile italiano. La richiesta è stata approvata dalla Lega Pallavolo Serie A e ufficializzata in data 11-12 Maggio 2024.

«La Final Four a Cuneo è un evento che volevamo organizzare da qualche tempo. L'investimento economico della Fondazione CRC congiuntamente al Comune di Cuneo nella riqualificazione acustica del nostro palazzetto ci ha ulteriormente spinti a proporre la candidatura per regalare alla città un grande evento. Dovrà essere un evento in primis per la A2, per fare conoscere e far apprezzare un campionato sempre più competitivo nella quale i miei colleghi Presidenti investono sempre più risorse economiche. Abbiamo già iniziato a lavorarci, vorrei diventasse una festa per la categoria augurandomi ovviamente ci possa anche essere Cuneo tra le quattro finaliste» - Gabriele Costamagna Presidente del Cuneo Volley.



Andiamo a vedere nello specifico la Formula della Coppa Italia A2:

• Le squadre classificate dall’8° al 12° posto al termine della Regular Season, unitamente alle eliminate dai Quarti di Play Off Promozione, disputeranno gli Ottavi (2 vittorie su 3).

• Le 4 vincenti disputeranno i Quarti di Coppa Italia con le 4 Semifinaliste dei Play Off Promozione (2 gare con Golden Set).

• Le 4 vincenti dei Quarti di Coppa Italia parteciperanno alla Final Four di Cuneo 11-12 Maggio 2024.