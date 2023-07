Novipiù Monferrato Basket: Dario Zucca nuovo lungo rossoblù

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Dario Zucca per la stagione sportiva 2023/2024, ala forte di 203 centimetri nato il 17 Febbraio 1996 a Cagliari.

Dopo aver svolto le trafile giovanili con la Reyer Venezia, debutta con i lagunari in Serie A nella stagione 14/15. La stagione successiva passa al Valsesia Basket in B, le ottime prestazioni valgono a Zucca la chiamata da parte di Chieti in A2. Rimane nella seconda serie nazionale per le stagioni successive vestendo le canotte di Montegranaro, Bergamo, Rieti e Pistoia. La stagione 21/22 accetta la proposta di Torrenova in Serie B dove disputa un campionato eccezionale con 16.3 punti e 8.4 rimbalzi di media e il 30% da tre. Anche la passata stagione è stato tra i protagonisti del Campionato di Serie B con la Virtus Arechi Salerno confermando la mano educata dalla distanza e producendo 14.4 punti e 6.9 rimbalzi di media.

Federico Vignola - Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: «Siamo contenti di poter comunicare la firma di Dario Zucca che andrà a rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Di Bella. Dario é un giocatore che abbina alla taglia fisica una mano “educata”, viene da una stagione molto positiva con la maglia della Virtus Arechi Salerno e sono sicuro che ci darà un grande mano nel corso del campionato».

Dario Zucca – Ala/Centro Novipiù Monferrato Basket: «Quando si è palesata l’opportunità di venire a Casale non ho esitato nemmeno un secondo. Da avversario ho giocato spesso nel Palazzetto di Casale Monferrato e so l’aria che si respira. Si tratta di una piazza storica che ha grande memoria di pallacanestro. La chiamata del coach ha fatto poi la differenza. Mi ha fatto davvero tanto piacere e ho compreso quanto qui ci sia la voglia di costruire tutto dalle fondamenta. Per me è un onore far parte di questo progetto. L’intenzione è quella di costruire una squadra giovane e come spesso capita, dove non si può arrivare con l’esperienza si deve sopperire con la fame e la determinazione».