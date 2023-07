FISI-AOC: Emanuele Becchis domina anche la Sprint 200 metri di Schuchinsk

È ancora lui, è ancora Emanuele Becchis a regalare una grande gioia all'Italia dello skiroll in occasione della sprint 200 metri di Coppa del Mondo 2023 disputata a Schuchinsk (Kazakistan) nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 luglio.

Il 30enne piemontese dello sci club Alpi Marittine ha avuto la meglio in finale sul norvegese Jostein Olafsen, andando così a bissare il successo ottenuto nella sprint di giovedì. Terzo posto per un altro italiano, Michele Valerio, bravo a precedere sulla linea d'arrivo Sigurd Braathen Reigstad (Norvegia). Agli ottavi di finale Becchis aveva già impressionato tutti, lasciando sul posto sin dai primi metri il rivale Ilyas Issabek (Kazakistan). Gare più combattute ai quarti, con Becchis che si è imposto sullo svedese Ludvig Berg e Valerio che ha avuto ragione del lettone Niks Saulitis, fino ad arrivare alla semifinale, dove il classe 1993 ha "condannato" il suo compagno di squadra alla finale B.

Ricordiamo che per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo di skiroll quest'anno si assegnerà anche la coppa di specialità Sprint. Al termine della gara, il classe 1993 ha dichiarato ai microfoni federali: «È stata una bella battaglia già a partire dalle qualifiche, anche se condizionate dal vento che non mi ha permesso di farla come avrei voluto. Ho concluso comunque con il miglior tempo. È stata una lotta anche durante le batterie. Sono contento: un bel test premondiale, speriamo di ripeterci».

Al femminile, si è registrato il il consueto monopolio scandinavo, con la vittoria di Julie Henriette Arnesen (Norvegia) ai danni della svedese Jackline Lockner. Terza posizione per Linn Sömskar (Svezia) e quarta per la norvegese Victoria Nitteberg. Per ciò che concerne l'Italia, la cuneese Elisa Sordello (Alpi Marittime) ha conquistato il quinto tempo di qualificazione (19"90), piazzandosi proprio alle spalle del quartetto scandinavo giunto sino alle finali. Nitteberg, però, ai quarti di finale, ha posto fine all'avventura dell'azzurra nella sprint 200 metri.