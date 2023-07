Overall Cycling Team: Gianello si distingue all'Assietta Tour

I Tecnici del Team, dopo una attenta analisi del calendario gare di luglio, hanno convenuto di concedere agli atleti due domeniche di stacco, così da ricaricare le batterie in vista di un agosto "caldo" zeppo di impegni importanti e nel frattempo fissare l'obiettivo sui corridori più giovani, al primo anno in categoria e reduci dalla maturità scolastica.

Per loro previsto un ritiro collegiale la prossima settimana. Per quanto concerne l'attività agonistica da segnalare la buona prova di Daniel Gianello nel recente Tour dell'Assietta, gara riservata alla disciplina della MTB, settimo nella categoria Under 23. Un chiaro e positivo esempio di multidisciplinarità.