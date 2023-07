Fitarco: Coppa Italia delle Regioni, Piemonte quinto

Il Piemonte si conferma ancora una volta al quinto posto, dopo quello ottenuto non più tardi di un mese fa al Trofeo Pinocchio, nella classifica finale delle regioni italiane. Questa volta la sfida era quella della Coppa Italia delle Regioni “Memorial Gino Mattielli” 2023 che ha visto in gara le 21 rappresentative regionali, impegnate con i propri arcieri nelle tre gare (due targa e il tiro di campagna). Compagine piemontese al completo, 18 arcieri e 5 tecnici, sui campi di gara allestiti ad Abbadia San Salvatore, in Toscana.

Nella giornata di sabato si sono svolte le gare di qualifica e gli scontri eliminatori (ottavi e quarti), mentre oggi è stata dedicata alle semifinali e alle sfide valevoli per bronzo e oro; ma che assegnavano punti bonus importanti in ottica della classifica generale di Coppa (da sommarsi ai punti personali di qualifica).

Il Piemonte alla fine chiude in quinta posizione con 11.982 punti, migliorando la sesta dell’edizione 2022, dietro a Lazio (12.461), Toscana (12.389), Veneto (12.348) ed Emilia Romagna (12.343).

Inolte il Piemonte è arrivato secondo nella classifica della I gara star (targa dedicato alle classi seniores); mente si è piazzato sesto nella II gara star (targa giovanile) e nella III gara star (campagna).

Diversi sono stati anche gli arcieri piemontesi sul podio.

I gara star - Nel Compound è un doppio bronzo per Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) e Marco Galfione (Arcieri Alpignano). Argento invece per Nicole Degani (Arcieri Iuvenilia) nell’olimpico femminile. Nono posto per Andrea Cammilleri (Arcieri Varian) al maschile.

II gara star – Vittoria per Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia) nel compound maschile; mentre Elisabetta Messina (Arcieri Langhe e Roero) è nona.

Nel ricurvo allievi, nono posto per Emma Di Vita (Arcieri delle Alpi) e Federico Puglisi (DLF Alessandria). Tra gli junior, nono posto anche per Clelia Phyllis Ceriana (Arcieri delle Alpi) e Simone Dezani (Arcieri delle Alpi). Nei ragazzi, Giada Marengo (Arcieri delle Alpi) conquista il secondo posto, mentre Gabriele Protto (Arcieri CLarascum) è quinto.

III gara star – Nell’arco nudo, argento per Stefano Reggiani (Arcieri Conte Rosso), mentre Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) è quinta.

Si fermano ai piedi del podio nel compound Maddalena Marcaccini (Arcieri delle Alpi) in quinta posizione e Mattia Vieceli (Arcieri delle Alpi) in quarta.

Nel ricurvo, Andrea Tarullo (Arcieri Cameri) chiude in quinta posizione, mentre Gabriella Sasia (Arcieri dell’Elice) è diciottesima.

Accanto a loro, oltre al Presidente Regionale, i tecnici regionali: Marina Nicoletti, Claudio Morano, Fabio Rovai, Alex Boggiatto e Luca Gallarate.

«Un altro piccolo passo avanti della squadra regionale alla Coppa delle Regioni, con sempre maggior spirito di gruppo e supporto tecnico» il commento del Presidente Regionale Paolo Ferrero, che continua «un grazie a tutti coloro che a vario titolo si spendono affinchè i risultati individuali, di società e regionali possano ripagare tanto impegno».

