Judo: al Pala Burgo di San Mauro Torinese il Summer Akiyama Training Camp

Oltre 200 judokas da FRA, SUI, SLO, EST, GBR, DAN e soprattutto dall'Italia (Sardegna, Campania, Toscana, Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, FVG, Emilia). Presenti atleti dei gruppi sportivi dei Carabinieri Roma, FIAMME GIALLE Roma, Fiamme Azzurre Roma e del CENTRO SPORTIVO dell'ESERCITO ITALIANO.

Diversi gli atleti della Nazionale Italiana di judo che si sono allenati al PalaBurgo come Piras, Lombardo, Mungai, Toniolo, tutti in corsa Olimpica. Presente anche una selezione di atleti Fispic (non vedenti) in corsa pel la qualificazione alla paralimpiadi di Parigi 2024.