BEA Chieri: arriva la conferma per coach Franz Conti

Dopo una stagione ricca di emozioni dentro e fuori dal campo, le basi del progetto BEA Leopardi sono nel segno della continuità. E non si potrebbe che ripartire da lui: coach Francesco “Franz” Conti è confermato come Responsabile Tecnico del Settore Giovanile e Capo Allenatore della Prima Squadra BEA!

Tanta esperienza come giocatore, Franz, come è chiamato da tutti da sempre, nasce a Brescia nel 1983. Prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Varese, vanta una lunga carriera da giocatore professionista. Nel 2009 passa alla Dinamo Sassari in A2, dove è tra i protagonisti della storica promozione dei sardi in A1. Proprio in quella stagione, arriva anche la convocazione al raduno della Nazionale Maggiore a Roseto da parte di Coach Carlo Recalcati (2008), a cui segue la partecipazione a un torneo internazionale in maglia azzurra. Continua poi la carriera tra PMS Torino, Affrico Firenze e Pallacanestro Trapani tra LegaDue e Serie B, fino al ritorno nel 2017 a Torino, diventata nel frattempo sua “seconda casa”, in maglia Don Bosco Crocetta (militante in C Gold).

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, diventa Head Coach dei Crocettini in C Gold, dimostrandosi da subito un allenatore preparato e tra i migliori del panorama piemontese. Nella stagione appena conclusa passa a BEA, dove inizia un percorso che da subito si dimostra ricco di emozioni, sfiorando una storica promozione in Serie B Interregionale con la Prima Squadra. Sotto la sua guida, il Settore Giovanile trascorre un’annata all’insegna dello sviluppo, chiave anche del percorso del gruppo Under 17 Eccellenza, che continuerà a seguire anche nella prossima stagione.

«Siamo pronti a cominciare la seconda stagione del percorso triennale che abbiamo in mente con Franz – commenta il GM Salvatore Morena – Siamo molto soddisfatti dell’inizio di questo cammino. Fin da subito, coach Conti si è messo a disposizione rendendo più semplice il lavoro grazie alle sue competenze tecniche e soprattutto umane. Abbiamo visto una crescita costante del settore giovanile e, nonostante la sfortuna, la Prima Squadra ha vissuto una stagione intensa ed emozionante. Dal punto di vista della guida tecnica, non abbiamo nulla da rimpiangere. Siamo contenti di proseguire nel segno della continuità e convinti che più andremo avanti con questa collaborazione più cresceremo insieme».

Le prime parole di coach Franz Conti dopo la conferma con BEA: «Sono molto contento di andare avanti in questo percorso, dove mi sono messo in gioco e ho imparato a conoscere le dinamiche di questo ambiente. Quest’anno potremo fare ancora meglio e anch’io potrò dare un contributo maggiore a questa società. Con la prima squadra abbiamo avuto un’annata entusiasmante e altalenante, ci siamo giocati un play-off molto difficile e allo stesso tempo esaltante. Il pubblico è stato sempre presente, e questo dimostra la stagione in crescendo. Anche il settore giovanile ha avuto una grande crescita, i ragazzi si sono allenati fino a luglio e siamo contenti di vederli in palestra. Per la prossima stagione, siamo molto fiduciosi di continuare il percorso di crescita e sono convinto che le prospettive siano buone. Cercheremo di fare un passo in più rispetto a quanto fatto finora».