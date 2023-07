Moto club Alfieri: ultima tappa del Campionato Italiano minienduro

Ultima tappa nel fine settimana appena trascorso per il Campionato italiano di minienduro, che ha visto in griglia di partenza anche due 'mini' piloti del moto club Alfieri di Asti.

L'ultima tappa è andata in scena a Nimis, in provincia di Udine, nel Friuli. 24esimo Marco Orsi nella sua categoria 125 mini (25esimo nella quinta prova), mentre Bartek Scarfiello conquista la 12esima piazza nella Junior (13esimo nella quinta prova). Nella classifica finale di Campionato, Scarfiello chiude al decimo posto ex aequo con il pilota Jacopo Marchiori (MPR Team Asd Ktm 85 2T), entrambi con 30 punti.