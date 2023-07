Novipiù Monferrato Basket: Andrea Calzavara è il nuovo playmaker

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver raggiungo un accordo con l’atleta Andrea Calzavara per la stagione sportiva 2023/2024, play-guardia di 195 centimetri nato il 16 Dicembre 2001 a Gallarate.

Cresce nel settore giovanile della Pallacanestro Varese, accedendo per 3 anni consecutivi alle finali nazionali di categoria. Nella stagione 17/18 il debutto in Serie B all’età di 18 anni con la Robur et Fides. Continua la sua crescita nell’orbita di Campus Varese dove completa la formazione giovanile e aumenta progressivamente il suo impiego con la prima squadra fino alla stagione 21/22 quando passa alla Omnia Pavia allenata da coach Fabio Di Bella. Con la Riso Scotti arriva fino ai playoff producendo 11.5 punti, 4.7 rimbalzi e 3.2 assist di media. Nella passata stagione il salto in Serie A2 con i colori di Stings Mantova dove si mette in mostra ritagliandosi un minutaggio importante con 6.1 punti di media a partita.

Federico Vignola - Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: «Siamo molto contenti di poter annunciare la firma di Andrea Calzavara per la prossima stagione. Andrea è un play di 195 cm, ha qualità tecniche importanti, un elevato Q.I. cestistico e gioca con grande energia. Sarà il nostro play titolare, su di lui puntiamo molto, non vediamo l’ora di averlo con noi».

Andrea Calzavara - Playmaker Novipiù Monferrato Basket: «Quella di Monferrato è una chance cruciale per la mia carriera. Sono contento di farla qui a Casale in questa società. So che è un bell’ambiente dove si può crescere in tranquillità ed il passato è pieno di esempi. L’anno scorso non mi aspettavo una stagione del genere. Voglio proseguire il mio percorso di crescita ritagliandomi sempre più spazio. Spero di poter giocare tanto e dimostrare tanto. Sono convinto che faremo bene perché sulla carta siamo una scommessa, un mix di giocatori affermati e prospetti in rampa di lancio. Non vedo l’ora di cominciare».