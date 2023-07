Reale Mutua Torino: sotto canestro arriva Marco Cusin

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con l'atleta Marco Cusin, centro di 211 cm.

Talento, fisicità ed esperienza al servizio della squadra, Cusin ha disputato la stagione 2022/23 con l'Apu Udine. Con il club friulano, il lungo classe 1985 ha registrato 31 presenze in Serie A2 Old Wild West tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia LNP, segnando 4.1 punti e catturando 3.7 rimbalzi in 16.7 minuti di impiego.

CARRIERA

386 partite giocate in Serie A, 189 in Serie A2, 18 in EuroLeague e 115 presenze con la Nazionale: bastano questi numeri per mostrare il livello del curriculum di Marco Cusin. Nativo di Pordenone, cresce nelle giovanili del Torre Pordenone, della 3s Cordenons e della Pallacanestro Trieste, società con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2002/03. Due stagioni a Biella, poi le esperienze in Legadue con Ferrara e Fabriano. Successivamente il trasferimento a Cremona, con cui conquista la promozione in massima serie nella stagione 2008/09. Trascorre due anni con la VL Pesaro in Serie A prima di firmare con la Pallacanestro Cantù, con cui fa il suo esordio in Eurolega e vince una Supercoppa Italiana. Una breve parentesi a Sassari, poi il ritorno a Cremona dove trascorrerà altre due stagioni (2014/15 e 2015/16). Veste la maglia della Scandone Avellino nell'anno 2016/17. Nella stagione successiva è un giocatore dell'Olimpia Milano, con cui vince lo Scudetto e una Supercoppa di lega. Nel 2018/19 la sua prima esperienza a Torino, poi Caserta, Bologna (sponda Fortitudo), Cantù e Udine. Ora, il ritorno sotto la Mole.

IN NAZIONALE

Per otto anni nel giro della nazionale maggiore, Cusin ha fatto il suo esordio in Azzurro nel 2009 in un torneo amichevole a Bormio. Dal 2011 al 2017 ha partecipato a tutte e quattro le spedizioni azzurre a EuroBasket, convocato da coach Simone Pianigiani (2011, 2013 e 2015) ed Ettore Messina (2017).

«La scelta è caduta su Marco per alcune caratteristiche che sono molto importanti per il tipo di pallacanestro che vogliamo giocare quest'anno» dichiara coach Franco Ciani. «È un giocatore che ha grande esperienza ad alti livelli. Il suo compito sarà proprio entrare nel nostro sistema portando come plusvalore la sua esperienza e fisicità e mettere queste sue qualità al servizio della squadra».