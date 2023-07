ValleBelbo Sport: un titolo, un argento e tanti primati personali ai Campionati Regionali

Giro di boa per i Campionati Regionali di Categoria con la ValleBelbo Sport che porta a casa un buon raccolto dal primo fine settimana di gare al Palanuoto di Torino. In uno dei momenti più importanti della stagione, molti ragazzi hanno ritoccato in massa i loro personali, disputando gare decisamente piacevoli sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo agonistico.

In grande spolvero, Francesca Gallione, una delle due finaliste del weekend della ValleBelbo Sport. Dopo aver ritoccato il personale in batteria (34”49), Francesca lima ancora qualche centesimo nella finale dei 50 rana, chiudendo al quarto posto in 34”41, fermandosi a soli 16/100 dal tempo limite per i Campionati Italiani di Categoria; nessun rammarico per il grande obiettivo tricolore mancato: la Gallione ha davvero fatto tutto il possibile per qualificarsi ai Categoria, migliorandosi ad ogni occasione. Ottima anche la sua doppia prestazione nei 100 rana: dopo aver nuotato le batterie in 1’16”48, ha colto il quinto posto siglando 1’16”39 in finale.

Medaglia d’oro e titolo regionale per Lucia Tassinario nei 50 farfalla, gara cui mette in fila tutte le avversarie timbrando 28”24. Nei 50 dorso, Lucia prende l’argento in 30”68, un primato personale che vale anche il tempo limite per Campionati Italiani di Categoria; inoltre, la Tassinario ha raggiunto la finale dei 50 rana in finale (settima in 35”40) e ha contribuito al quinto posto della 4x200 sl juniores del Team Dimensione Nuoto, nuotando la terza frazione in 2’10”88.

Infine, la capitana della ValleBelbo Sport Federica Ferraris continua nella sua incredibile serie di miglioramenti nei 50 farfalla: pur avendo iniziato a nuotare a quasi 18 anni, Federica ha raggiunto in breve tempo ottimi livelli, arrivando a nuotare i 50 farfalla in 30”28, evidenziando un progresso tecnico e cronometrico davvero significativo nel corso di questa stagione.

Il prossimo fine settimana (22-23 luglio) sarà di nuovo tempo di Campionati Regionali con le restanti prove individuali e a staffetta che completano il programma.