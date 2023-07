Rainbow Team: successo anche nella seconda tappa del Campionato Italiano di GT30

La seconda tappa del Campionato Italiano di GT30 doveva essere quello della conferma per il Rainbow Team. E così è stato: la storica scuderia motonautica di Casale Monferrato ha infatti centrato il secondo successo stagionale nel weekend del 15 e 16 luglio a Ravenna, sul lago di Standiana, a pochi passi dal parco divertimenti Mirabilandia.

A portare la medaglia d’oro in casa Rainbow è ancora Oleg Bocca, che ‘bissa’ così il trionfo già conquistato, sempre in gara 1, a Chignolo Po e conferma lo status di ‘veterano’ della categoria - nonostante i 19 anni - avendo già colto la vittoria della kermesse nazionale. Ma anche gli altri due piloti arcobaleno Giulio Rimondotto ed Ettore Bo - al primo anno nella massima categoria giovanile - hanno detto la loro, conquistando rispettivamente un terzo e quinto posto.

«Cosa possiamo dire se non che questi ragazzi si fanno trovare pronti in ogni occasione? - dice soddisfatto Fabrizio Bocca, team principal del Rainbow Team ed ex campione del Mondo di F1H2O - La vittoria di Oleg ci permette di ‘tenere botta’ in classifica ma anche Ettore e Giulio sono stati protagonisti di ottime gare».

Anche perché nel GT30 la scuderia arcobaleno è più che mai di casa, avendo conquistato gli ultimi due titoli nazionali: «È chiaro che l’obiettivo è quello di arrivare al titolo anche quest’anno, e con questi piloti tutto è possibile - ammette la team manager Elisa Bocca - Gara 1 è stata strepitosa, siamo arrivati a occupare tre dei primi cinque posti in graduatoria. C’è qualche rammarico per gara 2, ma non ci ‘adagiamo’ e stiamo già pensando al prossimo appuntamento al Campionato Europeo a Viverone!».

La seconda sfida del finesettimana ravennate non ha infatti sorriso ai driver piemontesi che, per vari motivi, hanno raccolto risultati inferiori alle loro possibilità: ma la testa è al 4, 5 e 6 agosto quando da ‘padroni di casa’ al Waterfestival organizzato proprio dal Rainbow Team dimostreranno il proprio valore.