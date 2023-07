Bertram Derthona: al via le preiscrizioni per la nuova stagione delle Derthona Cheer

Da anni parte integrante dell’intrattenimento delle gare casalinghe della Bertram Derthona, le Derthona Cheer sono pronte a iniziare una nuova stagione al fianco dei Leoni.

Fare parte dello spettacolo e vivere ed essere protagoniste di un’esperienza di Serie A è possibile: sono infatti aperte le preiscrizioni per entrare nel gruppo che, con coreografie, arricchisce le sfide che si disputano al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Per confermare il proprio posto in squadra è possibile ritirare il modulo di preiscrizione disponibile presso la segreteria della Palestra Bianca, sita in Corso Garibaldi 9 a Tortona, aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 fino al 30 luglio.

I corsi inizieranno poi a metà settembre, gli allenamenti sono fissati il martedì pomeriggio e il sabato mattina. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a derthonacheer@gmail.com.