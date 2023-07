Fulgor Basket: il nuovo Responsabile del Settore Giovanile PFJB è Gabriele Zaccardini

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che Gabriele Zaccardini, allenatore con un importante trascorso tra Olimpia Milano e PGC Cantù, è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile PFJB.

Classe 1979, Zaccardini, direttamente dalle giovanili EA7 Olimpia Milano, arriva in casa Fulgor Basket per alzare ulteriormente l’asticella del Club. L’allenatore romano vanta infatti un curriculum di enorme spessore: muove i primi passi a Primavalle (Roma), poi tanti anni di esperienza ad Erba e il salto in Pallacanestro Cantù, con cui resta dal 2014 al 2017, allenando squadre di Élite ed Eccellenza. Dal 2018 fino ad oggi siede sulle panchine giovanili dell’Olimpia Milano, con cui ha allenato diverse squadre Eccellenza, respirando a 360° l’aria di un Club come l’EA7.

«Siamo molto contenti di avere in casa Fulgor Basket un allenatore dell’esperienza di Zaccardini - le parole del vicepresidente Michele Burlotto. - Puntiamo ad una progressiva e costante crescita del nostro Settore Giovanile e Minibasket, lo vogliamo fare investendo sulle persone e sulle loro competenze. Gabriele ha un brillante curriculum, certificato dalle lunghe esperienze con Pallacanestro Cantù prima, e Olimpia Milano poi. Siamo certi che con le sue qualità e la sua esperienza sarà uno degli artefici di questo sviluppo dei nostri giovani all’interno del territorio del VCO, a cui vogliamo proporci con un Settore Giovanile in costante crescita».

Vi ricordiamo che sabato 22 luglio, alle ore 19, presso Cooperativa Agricola Allafonte di Fondotoce, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione dello staff tecnico, a cui prenderà parte anche Zaccardini stesso.