Sarà la formazione svizzera del FKB Power Catz Dudingen l’avversaria contro cui la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutterà in Coppa CEV. È questo l’esito del sorteggio del tabellone della manifestazione, effettuato poco fa dalla federazione europea. Chieri affronterà Dudingen nei sedicesimi di finale, con andata in trasferta e ritorno in casa. Prossimamente verranno definite le date delle due partite.