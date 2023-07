Nasce GranTorino Basketball Draft

A Torino è nato un nuovo grande progetto, con una grande ambizione: selezionare i migliori fra i giovani talenti cestistici del territorio per creare un team d’eccellenza, da iscrivere ai più importanti campionati nazionali. Il suo nome è GranTorino Basketball Draft: una squadra che, nel segno della grandezza, ci è nata. Non solo perché rappresenta la massima aspirazione cui una promessa del basket possa ambire, ma anche perché, oltre che una grande squadra, GranTorino è prima di tutto una grande famiglia, nella quale un giovane sportivo può crescere imparando i valori fondamentali dell’appartenenza, della condivisione e del rispetto.

Sono questi i princìpi che oggi trovano i loro primi segni tangibili nell’identità di GranTorino, ma che in futuro continueranno a creare valore, concretizzandosi in varie iniziative a sostegno della pallacanestro in tutto il territorio torinese. Princìpi grandi, così come sono grandi gli obiettivi del progetto: fra i primi partecipare ai più importanti campionati giovanili di eccellenza e ai principali tornei giovanili in ambito europeo, crescendo nel tempo e ampliando gli orizzonti della squadra, ma anche quelli dei giovani torinesi che ne fanno parte.

Ma quello di portare il massimo livello di eccellenza nel mondo del basket è un obiettivo che si traduce anche nelle scelte attuate sotto il profilo tecnico. Per preparare i giovani di GranTorino, infatti, è stato selezionato un allenatore di fama nazionale che rappresenta solo il punto di partenza di una realtà che ha lo scopo di diventare un punto di riferimento in tutta Italia.

«Sono molto orgoglioso di presiedere questa nuova e ambiziosa realtà, che vuole creare valore con pragmatismo e spirito di condivisione. Alcune importanti Società hanno già aderito, mentre altre saranno rese note nei prossimi giorni. Sarà nostra cura presentarvi il quadro completo di tutte le Società che faranno parte di questo grande progetto». Commenta così il Presidente di GranTorino, Gianni Vitale.

Il Presidente di Confcooperative Piemonte Nord, Gianni Gallo, conclude: «Mi ritengo molto soddisfatto della buona riuscita di questa iniziativa. È un bel modo per mettere in comunicazione le realtà del territorio legate alla pallacanestro. E, da uomo cresciuto a pane e basket nel torinese, non posso che ritenermi soddisfatto. A mio avviso questa formula rappresenta il modello di cooperazione che meglio si addice a tutte le Società sportive. Una rappresentanza legata prima alle persone e poi alle sigle».

A breve saranno presentate le maglie ufficiali insieme a tutti i dettagli per poter seguire GranTorino Basketball Draft per la stagione sportiva 2023/2024.