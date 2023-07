Derthona Basket: Luca Severini convocato in Nazionale

Importante appuntamento per Luca Severini, selezionato dal CT Gianmarco Pozzecco tra i 16 giocatori che si ritroveranno al Training Camp di Folgaria dal 24 luglio al 2 agosto prossimi per iniziare la preparazione in vista della FIBA World Cup 2023 in programma a Manila (Filippine) dal 25 agosto al 10 settembre.

Saranno sette le amichevoli che l’Italbasket affronterà nel suo percorso di avvicinamento al Mondiale, cominciando con la Trentino Basket Cup in programma il 4 e il 5 agosto alla BLM Group Arena di Trento. Dai 16 atleti selezionati per il Training Camp, verranno poi scelti i 12 giocatori che prenderanno parte al Mondiale. A Luca va l’in bocca al lupo della Società per questo nuovo importante appuntamento della sua carriera con Italbasket.