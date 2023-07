Fulgor Basket: Marco Lodetti riconfermato coordinatore del progetto PFJB

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di comunicare che Marco Lodetti è riconfermato nel Club con un ruolo assai strategico, quello di coordinatore del Settore Giovanile. Reduce da una brillante stagione, determinante nel gettare le basi del prosieguo del progetto PFJB, Marco sarà una figura centrale per la continuità del Settore Giovanile della Fulgor.

Michele Burlotto, vicepresidente della Paffoni, spiega la scelta della società: «Sono estremamente felice di poter annunciare che Marco lavorerà ancora con noi. Lodetti ha dimostrato un grande attaccamento ai colori rossoverdi nel corso degli anni. La sua preparazione, così come la passione per la palla a spicchi, sono elementi fondamentali per la Fulgor, che individua in lui il ruolo di coordinatore del progetto, oltre che di allenatore, in una figura chiave per il presente e il futuro della società. La conoscenza dei ragazzi, delle dinamiche interne e del nostro territorio ci rassicurano nel consegnare questo importante in carico a lui. In bocca al lupo Marco!».

Sabato 22 luglio andrà in scena la presentazione dello staff PFJB e del Responsabile Minibasket. Ore 19:00 presso la Cooperativa Agricola Allafonte.