Bertram Derthona: il roster si completa con TaShawn Thomas

È arrivata nella serata di ieri la firma del contratto che legherà TaShawn Marquez Thomas alla Bertram Derthona. Il centro/ala classe ’93 vanta una carriera importante, arricchita da vittorie, riconoscimenti personali e numerose esperienze di alto livello.

«Non è un mistero che TaShawn Thomas sia un giocatore che ci piace da tempo – così Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona -: con lui avevamo impostato dei discorsi già lo scorso anno e siamo felici che stavolta la trattativa sia andata a buon fine. Crediamo sia il giocatore che ha le caratteristiche adatte a completare il reparto lunghi e, a questo punto, il nostro roster che diventa così completo. Siamo convinti di avere raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio mercato: aumentare il tasso fisico-atletico della squadra e scegliere giocatori, tra cui Thomas, che avessero già esperienze in campo europeo e che potessero aiutarci nell’esordio in Europa».

LA CARRIERA

Nato a Las Vegas (Nevada) il 27 febbraio 1993, Thomas muove i primi passi alla Killeen High School, che conduce a due titoli distrettuali e con cui chiude la stagione da senior a 21 punti e 13 rimbalzi di media. Scelto dagli Houston Cougars per il College, nel suo anno da freshman è inserito nel 1° Quintetto della Conference USA. Nei due anni seguenti eleva il suo rendimento per punti e rimbalzi, tanto da essere scelto nel secondo quintetto ideale dell’American Athletic Conference (AAC) nel 2013/2014.

Il 27 febbraio 2014 diventa il settimo giocatore nella storia degli Houston Cougars a collezionare almeno 1300 punti e 800 rimbalzi: di questa élite, oltre a TaShawn, fanno parte giocatori del calibro di Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler e Elvin Hayes, diventate poi leggende della NBA.

Si trasferisce agli Oklahoma Sooners per il suo ultimo anno collegiale, conducendo la squadra fino alla Sweet Sixteen del Torneo NCAA. Dopo non essere stato selezionato al Draft NBA, Thomas disputa la Summer League 2015 con la maglia degli Orlando Magic, prima di firmare – nell’estate dello stesso anno – un contratto con il Mittledeutscher BC, dando così inizio alla sua carriera europea.

Conclusa l’annata in Germania, prende parte alla Summer League 2016 con i Los Angeles Clippers, prima di scegliere la Vanoli Cremona come nuova tappa della sua carriera. Nella sua prima esperienza italiana, Thomas fa registrare 9 punti e 7 rimbalzi di media tra tutte le competizioni.

Si trasferisce poi in Israele nel 2017/18, firmando un contratto con l’Hapoel Holon, con cui vince la Coppa di Israele e raggiunge la finale di Coppa di Lega israeliana, persa contro il Maccabi Tel Aviv. Con la squadra, disputa anche la BCL, in cui fa registrare 13.9 punti e 5.7 rimbalzi a partita.

Nel triennio seguente indossa la canotta dell’Hapoel Gerusalemme, con cui conquista una Coppa di Lega israeliana nel 2019 e due Coppe israeliane (2018/19, 2019/20). TaShawn viene nominato MVP della Coppa israeliana nel 2019; nello stesso anno è scelto come Miglior Difensore del campionato. Con l’Hapoel disputa la Basketball Champions League in tutte e tre le annate, crescendo di rendimento stagione dopo stagione, fino ad arrivare ai 17.5 punti e 6.2 rimbalzi di media del 2020/21. Per due volte la formazione israeliana raggiunge i quarti di finale della competizione e, nel 2019/20, TaShawn viene inserito nel quintetto ideale. Nella storia della BCL, il nuovo giocatore del Derthona è all’ottavo posto per punti segnati (738), al sesto per rimbalzi (317) e al primo per stoppate date (67).

Conclusa l’esperienza a Gerusalemme, nell’estate del 2021 Thomas firma con Le Mans, con cui disputa il campionato di Pro A venendo inserito nel All-First Team al termine della regular season. Inizia il 2022/23 in Australia, con la canotta dei Perth Wildcats, prima di fare ritorno in Europa, al Metropolitans 92 Boulougne-Levallois, a febbraio 2023. Con la formazione francese raggiunge la finale di Pro A, persa contro il Monaco. Ora TaShawn arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

«L’ingaggio di TaShawn Thomas, sulla falsariga degli altri innesti, ci porta un atleta di esperienza a diversi livelli, tra cui quello delle coppe europee, e con il profilo per essere l’integrazione più funzionale per chiudere il nostro roster – così Marco Ramondino, capo allenatore di Bertram Derthona -. Si tratta di un giocatore versatile e con qualità tecniche che lo rendono importante non solo nella finalizzazione del gioco, ma anche nella costruzione. Dal punto di vista difensivo crediamo ci permetterà di esplorare diverse soluzioni compatibili con le caratteristiche dei nostri esterni».