Reale Mutua Torino: lunedì 24 alle ore 17 conferenza stampa della società

Reale Mutua Basket Torino comunica che, in data lunedì 24 luglio 2023 alle ore 17, presso il CRAL di Reale Group (Corso Agnelli 129, Torino), si terrà una conferenza stampa in cui interverranno il presidente David Avino e coach Franco Ciani. Sarà un'occasione per fare il punto sulla stagione appena conclusa e per parlare dei progetti e delle iniziative del club in vista della nuova stagione.

Tutti i giornalisti di televisione, carta stampata e testate online sono cordialmente invitati a partecipare e potranno comunicare la loro presenza contattando l'indirizzo nicola.lupo@baskettorino.it.